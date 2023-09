Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 15. September

Anzeige

In München steigt um 20.30 Uhr das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Rekordmeister Bayern München und Tabellenführer Bayer Leverkusen und damit auch das Torjägerduell zwischen 100-Millionen-Mann Harry Kane und Victor Boniface. Nach drei Spieltagen führt Leverkusen mit Boniface die Tabelle vor Kanes Münchnern an, beide Teams haben bisher alle Spiele gewonnen. In den vergangenen Tagen waren von beiden Klubs etliche Nationalspieler im Einsatz, die teils erst sehr kurzfristig wieder zu den Mannschaften stießen. Am Freitag wird sich daher auch zeigen, wer den Terminstress besser vertragen hat.

Knapp sechs Wochen nach dem WM-Debakel der deutschen Fußballerinnen rollt wieder der Ball in der Frauen-Bundesliga. Der SC Freiburg und Meister Bayern München eröffnen um 18.15 Uhr die 34. Saison der höchsten deutschen Spielklasse. Der Titelverteidiger aus München hat sich im Sommer besonders namhafte Verstärkung geholt, um im alljährlichen Zweikampf mit dem Pokal-Dauerchampion VfL Wolfsburg wieder die Nase vorn zu haben.

Nach vier Spieltagen heißt der Tabellenführer der Handball-Bundesliga MT Melsungen. Nach drei Heimsiegen zu Beginn folgte am Sonntag ein 35:30 beim deutschen Meister THW Kiel, Melsungen ist damit noch ohne Verlustpunkt. Gegen den TVB Stuttgart kann sich die MT um den 2,15 m-Hünen Dainis Kristopans von den zweitplatzierten Füchsen Berlin vorläufig absetzen. Anpfiff ist um 19.00 Uhr.