Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 17. Januar

Nach der peinlichen Vorstellung bei Aufsteiger Holstein Kiel muss Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund zum Rückrundenstart bei der formstarken Eintracht in Frankfurt ran. Will Nuri Sahin seinen Job behalten, braucht der BVB-Cheftrainer zwingend Punkte. Als Tabellenzehnter verliert der Champions-League-Finalist die vorderen Plätze zunehmend aus den Augen und hinkt zudem den eigenen Erwartungen weit hinterher. Um 20.30 Uhr wird die Partie im Deutsche-Bank-Park angepfiffen.

Nach dem Auftaktsieg gegen Polen kann die deutsche Handball-Nationalmannschaft bei der WM gegen die Schweiz nachlegen. Das DHB-Team bangt weiter um den Einsatz von Spielmacher und Leistungsträger Juri Knorr, der sich am Mittwoch am Knie verletzt hatte. Das zweite Vorrundenspiel in Herning beginnt für die favorisierte deutsche Mannschaft um 20.30 Uhr.