Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 17. November

Anzeige

Die Formel 1 lädt beim vorletzten Rennen der Saison zum großen Spektakel nach Las Vegas. Auf dem weltberühmten Strip können sich die Fahrer am ersten Trainingstag mit dem neuen Kurs vertraut machen. Ab 05.30 Uhr MEZ rollen die Boliden durch die Zocker-Metropole.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft in der EM-Qualifikation in Paderborn auf Estland. Das Team von Bundestrainer Antonio di Salvo möchte in dessen Heimat den dritten Sieg im dritten Spiel eintüten und damit weiter auf Kurs EM 2025 bleiben. Helfen sollen dabei auch wieder die Tore von BVB-Stürmer Youssoufa Moukoko, der bei der U21 derzeit fast nach Belieben trifft. Anstoß ist um 18.00 Uhr.

Ganz Italien blickt nervös auf die anstehenden letzten beiden EM-Qualifikationsspiele der Nationalmannschaft. Die Squadra Azzurra droht nach den Weltmeisterschaften 2018 und 2022 zum dritten Mal ein großes Turnier zu verpassen. Vier Punkte aus den beiden Partien gegen Nordmazedonien und die Ukraine muss die Mannschaft von Trainer Luciano Spalletti holen, sonst droht erneut der Umweg über die Play-offs - wie zur WM 2022 - als ausgerechnet gegen Nordmazedonien Endstation war. Anpfiff gegen den Angstgegner ist um 20.45 Uhr.