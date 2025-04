Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 18. April

Nach dem Sieg in Bahrain peilt McLaren-Pilot Oscar Piastri in Saudi-Arabien seinen dritten Saisonsieg an, sein Teamkollege Lando Norris will den Vorsprung in der Formel-1-WM weiter ausbauen. Bei den freien Trainingssessions in Dschidda um 15.30 Uhr und um 19.00 Uhr können die beiden Fahrer schon zeigen, wer am Sonntag die Nase vorne haben könnte.

Beim ATP-Masters in Monte Carlo ist der deutsche Tennisstar Alexander Zverev schon im Auftaktmatch ausgeschieden, in München hofft der Weltranglistendritte auf Wiedergutmachung. Dafür muss im Viertelfinale gegen Tallon Griekspoor ein Sieg her. Das letzte Aufeinandertreffen in Indian Wells gewann allerdings der Niederländer.