Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 18. August

Anzeige

Bayern München will zum Start der 61. Bundesligasaison seine beeindruckende Serie gegen Werder Bremen ausbauen. Der deutsche Rekordmeister ist seit 31 Pflichtspielen gegen die Norddeutschen ungeschlagen - eine längere Serie gegen den selben Gegner gibt es im deutschen Profifußball nicht. Anstoß ist um 20.30 Uhr.

Der noch punktlose 1. FC Kaiserslautern erwartet zum Auftakt des dritten Zweitliga-Spieltags den ebenfalls noch sieglosen Aufsteiger und Nachbarn SV Elversberg. Parallel treffen mit dem SV Wehen Wiesbaden und dem Karlsruher SC zwei noch ungeschlagene Teams aufeinander. Los geht es jeweils um 18.30 Uhr.

Deutschlands Hockeyfrauen starten um 19.30 Uhr gegen Schottland in ihre Heim-EM in Mönchengladbach. Für die deutschen Männer geht es am Samstag mit der Begegnung gegen Wales los. Das größte Hockeystadion Europas ist ein gutes Omen: Wenige Monate nach der Stadioneröffnung im Jahr 2006 wurden die deutschen Herren in Mönchengladbach Weltmeister, bei der Doppel-EM 2011 gewannen die Männer Gold und die Frauen Silber.