Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 18. Juli

Auf der 13. Etappe der Tour de France wartet auf die Radprofis die ultimative Herausforderung: Bergzeitfahren. Die Kurzstrecke verläuft von Loudenvielle über 10,9 km nach Peyragudes, 8 km haben eine Durchschnittssteigung von 7,9 Prozent. Wird Tadej Pogacar nach seiner Schrecksekunde vor den Pyrenäen ein weiteres Zeichen setzen?

Im dritten Viertelfinale der Frauenfußball-EM sind die Rollen klar verteilt. Spanien gewann alle Vorrundenspiele und kam schon am zweiten Spieltag weiter, Gastgeber Schweiz hingegen buchte erst in letzter Minute durch den Ausgleich gegen Finnland sein Ticket. Beim Spiel in Bern (21.00 Uhr/ARD und DAZN) wäre ein Ausscheiden des Weltmeisters Spanien eine dicke Überraschung.

Bei der WM in Singapur winken den deutschen Schwimmern Medaillen. Zuerst treten Celine Rieder und Jeannette Spiwoks (1.30 Uhr MESZ), dann Weltmeister Florian Wellbrock und Oliver Klemet (4.00 Uhr MESZ) im Freiwasser jeweils über fünf Kilometer an. Wellbrock hatte am Mittwoch über 10 km triumphiert.