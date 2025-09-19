Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 19. September

Über 100 m reichte es nur zu Bronze, nun will Noah Lyles auf seiner Paradestrecke bei der Leichtathletik-WM in Tokio zuschlagen: Im Finale über 200 m (15.06 Uhr) ist der US-Amerikaner der große Favorit, er will seinen vierten WM-Titel in Serie über die halbe Stadionrunde perfekt machen, das ist bislang nur Usain Bolt (2009 bis 2015) gelungen. Auch das Finale über 400 m Hürden steht am Freitag (14.15) auf dem Programm, der Frankfurter Emil Agyekum ist Außenseiter.

In der Bundesliga kann der FC St. Pauli zumindest für eine Nacht an die Tabellenspitze klettern. Die überraschend noch ungeschlagenen Hamburger eröffnen den vierten Spieltag um 20.30 Uhr beim mit nur drei Punkten gestarteten DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart.

Deutschlands Handballerinnen starten in die Vorbereitung auf die Heim-WM am Jahresende (26. November bis 14. Dezember). Um 19.30 Uhr geht es in Eindhoven gegen den Co-Gastgeber Niederlande, zwei Tage später kommt es in Krefeld zum Wiedersehen.