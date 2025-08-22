Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 22. August

Mit dem Duell zwischen dem Rekordmeister Bayern München und RB Leipzig (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) startet die Fußball-Bundesliga in die neue Saison. Nach einem Sommer voller Diskussionen über das Personal wollen die Münchner, die am vergangenen Wochenende bereits den Supercup gegen Stuttgart gewannen (2:1), in der Allianz Arena gleich ein Ausrufezeichen setzen. Können die Leipziger, die sich nach der enttäuschenden Vorsaison im Umbruch befinden, mit ihrem neuen Trainer Ole Werner dennoch für eine Überraschung sorgen?

Von Herford geht es nach Arnsberg, rund 190 anspruchsvolle Kilometer müssen der Tour-Dritte Florian Lipowitz und die anderen Radprofis auf der zweiten Etappe der Deutschland Tour bewältigen. Es warten mehrere Anstiege, etwa zum Hermannsdenkmal bei Detmold, auf dem Weg ins Sauerland bleibt es wellig. Die Veranstalter sprechen von der "Königsetappe" der diesjährigen Deutschland-Rundfahrt.