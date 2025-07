Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 25. Juli

RADSPORT: Teil zwei des Alpen-Doppelpacks

FORMEL 1: McLaren-Jagd in Spa beginnt

RADSPORT: Es bleibt brutal bei der 112. Tour de France - doch ein Virus in einer Rinderherde in den französischen Alpen beschert den Fahrern möglicherweise willkommene Erleichterung. Die Etappe von Albertville nach La Plagne ist nur noch 95 km lang, der Anstieg zum Col des Saisies wird ausgelassen. Das Teilstück dürfte dennoch schmerzhaft werden, schließlich warten weiterhin zwei Anstiege der schwersten Kategorie auf das Peloton um den deutschen Hoffnungsträger Florian Lipowitz, der um Platz drei und das Weiße Trikot fährt.

FORMEL 1: Nach dreiwöchiger Rennpause kehrt die Königsklasse des Motorsports zurück. In Belgien beginnt die zweite Saisonhälfte mit der Frage: Wer kann das dominante McLaren-Duo stoppen? Nach zuletzt zwei Siegen in Folge rückte Lando Norris in der Fahrerwertung an seinen Teamkollegen Oscar Piastri heran und will beim Rennwochenende von Spa weiter Boden gutmachen. Los geht es mit dem ersten freien Training (12.30 Uhr) und dem Qualifying für den Sprint (16.30 Uhr).