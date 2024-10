Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 25. Oktober 2024

Christian Wück erlebt an einem besonderen Ort sein Debüt als Bundestrainer der deutschen Fußballerinnen. Das Team des Weltmeistercoachs der U17-Junioren bekommt es im Londoner Wembley-Stadion mit Europameister England zu tun - es ist die Neuauflage des EM-Finals von 2022 an selber Stelle. Der Anpfiff des Länderspiels erfolgt um 20.30 Uhr.

Nach dem auch für Trainer Gerardo Seoane wichtigen Heimsieg gegen den 1. FC Heidenheim hofft Borussia Mönchengladbach am Freitagabend auf den zweiten Dreier in Folge. Die Fohlen treten in einem Mittelfeldduell der Fußball-Bundesliga beim ebenfalls durchwachsen in die Saison gestarteten FSV Mainz 05 an. Los geht es um 20.30 Uhr.

Der 1. FC Köln will vor eigenem Publikum eine Reaktion auf die jüngste 1:5-Pleite bei Darmstadt 98 geben. Die Rheinländer und ihr neuer Trainer Gerhard Struber hinken den Ansprüchen in der 2. Fußball-Bundesliga noch hinterher und peilen gegen den SC Paderborn den vierten Saisonsieg an. Parallel unternimmt Schlusslicht Jahn Regensburg den nächsten Anlauf, beim 1. FC Nürnberg im zehnten Ligaspiel endlich das zweite Saisontor zu erzielen. Die Partien auf beiden Plätzen beginnen um 18.30 Uhr.

Bei der Darts-EM in Dortmund finden weitere Erstrundenduelle statt. Aus deutscher Sicht steigt unter anderem Ricardo Pietreczko ins Geschehen ein. "Pikachu" trifft in der Westfalenhalle auf den Australier Damon Heta. Auch Weltmeister Luke Humphries und Shootingstar Luke Littler (beide England) treten ans Oche. Die Session beginnt um 19.00 Uhr.