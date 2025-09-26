Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 26. September

Fünftes Spiel, fünfter Sieg? Der FC Bayern trifft zum Auftakt des 5. Spieltags der Fußball-Bundesliga auf den SV Werder Bremen (20.30 Uhr/Sky). Die Münchner haben bereits 18 Treffer erzielt - Rekord nach vier Spieltagen. Harry Kane war bereits achtmal erfolgreich. Die Bremer dagegen haben erst vier Punkte auf dem Konto und bereits elf Gegentreffer kassiert.

Auch die Basketballer des FC Bayern spielen am Freitagabend. Der deutsche Meister beginnt seine Titelverteidigung im Auftaktspiel der 60. Saison der Bundesliga gegen Aufsteiger Sciene City Jena. Das Spiel beginnt um 20.00 Uhr. Im vom Verletzungen geplagten Kader der Münchner stehen fünf Spieler, die vor knapp zwei Wochen Europameister wurden. Nicht einsatzbereit sind allerdings Johannes Voigtmann und Andreas Obst.

USA gegen Europa - auf Long Island bei New York beginnt der 45. Ryder Cup. Die Europäer sind auf dem berüchtigten Bethpage Black Course der Titelverteidiger, allerdings ist seit 21 Jahren keiner Mannschaft mehr ein Auswärtssieg gelungen. Die erste Startzeit ist um 13.10 Uhr MESZ (live bei Sky).