Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 28. März

FUSSBALL: Leverkusen empfängt Bochum

SKISPRINGEN: Eisenbichlers Abschied in Planica

FUSSBALL: Bayer Leverkusen will im Bundesliga-Endspurt Druck auf den FC Bayern ausüben. Mit einem Sieg über den VfL Bochum kann der Titelverteidiger zumindest vorübergehend bis auf drei Punkte an den Rekordmeister heranrücken. Für den VfL geht es um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Anstoß der ersten Partie des 27. Spieltags ist um 20.30 Uhr (DAZN).

SKISPRINGEN: Die Skisprung-Saison neigt sich dem Ende entgegen - und so auch die Karriere von Ex-Weltmeister Markus Eisenbichler. Das Skifliegen in Planica (ab 15.00 Uhr/ARD und Eurosport) ist einer der letzten Auftritte des deutschen Rekordhalters. In der Qualifikation am Donnerstag überzeugte Eisenbichler mit der Tagesbestweite. Am Wochenende stehen die beiden letzten Wettbewerbe des Winters an.