Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 29. August

FUSSBALL: Hamburger Derby in der Bundesliga

BASKETBALL: Zweites deutsches EM-Gruppenspiel

REITEN: Erste Einzelentscheidung bei der Dressur-EM

FUSSBALL: HSV gegen St. Pauli - das Hamburger Derby in der Bundesliga elektrisiert die ganze Stadt. Wer gewinnt, bekommt einen Schub für die weitere Saison. Der HSV ist nach sieben Jahren wieder aufgestiegen, die Gäste haben zum Auftakt einen Bonuspunkt gegen Borussia Dortmund geholt. Anstoß ist um 20.30 Uhr.

BASKETBALL: Nach ihrem eindrucksvollen Start gegen Montenegro stehen die deutschen Basketball-Weltmeister vor ihrem zweiten EM-Gruppenspiel - und sie sind klar favorisiert. Bundestrainer Àlex Mumbrú wird allerdings auch das Duell mit Schweden verpassen, er liegt im Krankenhaus und lässt sich erneut von Alan Ibrahimagic vertreten. Los geht's im finnischen Tampere bereits um 12.30 Uhr.

REITEN: Bei der Dressur-EM in Frankreich werden die ersten Einzelmedaillen vergeben. Die besten 30 Paare aus dem Grand Prix sind für die Entscheidung im Special qualifiziert. Der Wettbewerb beginnt um 10.00 Uhr.