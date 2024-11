Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 29. November

Der FC St. Pauli hat seit fast einem Monat nicht mehr gewonnen, das Gleiche gilt für Holstein Kiel. Und so kommt es im Freitagspiel der Fußball-Bundesliga zum Krisenduell zwischen den beiden Aufsteigern. Die Störche können ab 20.30 Uhr durch einen Sieg nach Punkten mit den Kiezkickern aus Hamburg gleichziehen, St. Pauli winkt derweil der Abschied vom Relegationsplatz - wenn die Konkurrenz mitspielt.

Noch zweimal müssen die deutschen Fußballerinnen in diesem Jahr ran, das vorletzte Länderspiel steigt in Zürich. Gegen EM-Gastgeber Schweiz geht es für die Spielerinnen darum, Eigenwerbung für das Turnier im kommenden Jahr zu betreiben. In Abwesenheit von Olympia-Heldin Ann-Katrin Berger darf im Tor Sophia Winkler debütieren. Los geht es im Letzigrund um 20.00 Uhr.

Es geht sofort "von 0 auf 100", betonte Bundestrainer Markus Gaugisch vor dem Start der deutschen Handballerinnen in die EM. Im Auftaktspiel gegen die Ukraine in Innsbruck ist ein Sieg Pflicht, soll das Zwischenziel erreicht werden. Das Team um Kapitänin Emily Bölk will für den weiteren Turnierverlauf die Vorrunde unbedingt als Gruppenerster abschließen, denn es soll im besten Fall eine Medaille geben. Das Spiel gegen den Außenseiter beginnt um 20.30 Uhr.