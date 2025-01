Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 3. Januar

Die Darts-WM in London geht wieder ohne deutsche Final-Beteiligung zu Ende. Noch nie hat es ein deutscher Profi ins Endspiel geschafft, bei dieser Ausgabe mussten die Fans die Hoffnung im Achtelfinale begraben. Am Freitagabend steht das große Finale zwischen Wunderkind Luke Littler und Michael van Gerwen auf dem Programm (21.00 Uhr/Sport1 und DAZN). Wer zuerst sieben Sätze ("Best of 13") für sich entscheidet, darf die begehrte Sid Waddell Trophy mit nach Hause nehmen und erhält 500.000 Pfund (ca. 581.000 Euro).