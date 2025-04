Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 4. April

Viele Themen beschäftigen den FC Bayern vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC Augsburg. Beim FCB dreht sich derzeit alles um die Zukunft von Thomas Müller, von Sportvorstand Max Eberl und die nach wie vor großen Personalsorgen in der Defensive. In Augsburg können die Münchener ihren Vorsprung an der Tabellenspitze vorübergehend auf neun Punkte ausbauen. Der FCA schnuppert mit nur drei Zählern Rückstand auf den Conference-League-Platz noch an der Qualifikation für Europa. Anstoß ist um 20.30 Uhr.

Für die DFB-Frauen tickt der Countdown vor der Europameisterschaft in der Schweiz im Sommer. Beim Nations-League-Doppelpack gegen Schottland muss Bundestrainer Christian Wück drei Monate vor dem Turnierstart seine Wunschformation finden, die Spielerinnen können sich in den Spielen am Freitag und Dienstag empfehlen. Anstoß der ersten Partie ist um 20.35 Uhr in Dundee.