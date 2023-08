Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 4. August

Anzeige

FUSSBALL: Hertha BSC erwartet in der 2. Bundesliga nach dem verpatzten Saisonstart den Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden. Anpfiff zum ersten Heimspiel der Saison im Berliner Olympiastadion ist zum 18.30 Uhr. Zudem trifft der SC Paderborn mit Max Kruse eine Woche nach dem 0:5 gegen Fürth auf den VfL Osnabrück.

RADSPORT: Am zweiten Tag der Multi-WM der Radsportler in Glasgow stehen erneut wichtige Entscheidungen auf der Bahn an. Im Zeitfahren über 500 m (20.23 Uhr) geht Emma Hinze als Mitfavoritin an den Start, sofern sie ihr persönliches Startrecht als Europameisterin nutzt. Zudem steht das Teamsprint-Finale der Männer mit dem deutschen Trio um Maximilian Dörnbach an (21.30 Uhr).