Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 4. Juli

FUSSBALL: EM-Auftakt für DFB-Frauen gegen Polen

TENNIS: Siegemund hofft auf Wimbledon-Achtelfinale

FUSSBALL: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen greift bei der EM-Endrunde in der Schweiz ins Turniergeschehen ein. Auf ihrer Jagd nach dem ersten Titel seit Olympia-Gold 2016 in Rio de Janeiro trifft die Mannschaft von Bundestrainer Christian Wück in ihrem ersten Gruppenspiel um 21 Uhr in St. Gallen auf Polen. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes, achtmaliger Europameister, muss im Rennen um die Viertelfinal-Qualifikation im weiteren Verlauf der Vorrunde noch gegen Dänemark und Schweden antreten.

TENNIS: In Wimbledon spielt Laura Siegemund aus Metzingen um ihren ersten Einzug ins Einzel-Achtelfinale des Rasenklassikers. Als letzte deutsche Akteurin im Feld des bedeutendsten Grand-Slam-Turniers trifft die 37 Jahre alte Doppel- und Mixed-Spezialistin in ihrem ersten Drittrunden-Einzel an der Church Road auf Australian-Open-Siegerin Madison Keys aus den USA.