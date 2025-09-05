Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 5. September

TENNIS: Halbfinals der Männer bei den US Open

FUSSBALL: U21 testet neuen Jahrgang

FUSSBALL: Italien, Frankreich und Co. starten WM-Quali

TENNIS: Auch das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres neigt sich dem Ende zu. Ab 21 Uhr stehen in Flushing Meadows die Halbfinals der Männer bei den US Open auf dem Programm. Zunächst trifft dabei Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic auf den Spanier Carlos Alcaraz, in der Night Session fordert anschließend Zverev-Bezwinger Felix Auger-Aliassime den Topfavoriten Jannik Sinner.

FUSSBALL: Für die deutsche U21-Nationalmannschaft beginnt am Freitag eine neue Zeitrechnung. 69 Tage nach dem verlorenen EM-Finale gegen England startet DFB-Trainer Antonio Di Salvo mit einer fast komplett neuen Mannschaft den langen Weg zur Endrunde 2027 – und damit auch zu den Olympischen Spielen 2028. Los geht es am Freitag mit einem Test beim kommenden EM-Gastgeber Albanien in Elbasan, Anstoß ist um 18 Uhr.

FUSSBALL: Weitere europäische Schwergewichte steigen in die Qualifikation für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ein. Italien trifft beim Debüt von Nationalcoach Gennaro Gattuso ab 20.45 Uhr in Bergamo auf Lettland, zeitgleich spielen auch Frankreich in der Ukraine, die Schweiz in Basel gegen den Kosovo und Dänemark in Kopenhagen gegen Schottland.