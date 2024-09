Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 6. September

Anzeige

Die US Open befinden sich auf der Zielgeraden, bei den Männern werden die Finalisten gesucht. Im Duell zweier Lokalmatadoren stehen sich in New York Zverev-Bezwinger Taylor Fritz und Frances Tiafoe gegenüber. Bei seinem ersten Halbfinale in Flushing Meadows bekommt es Italiens Tennis-Star Jannik Sinner mit Jack Draper zu tun, der Turnierüberraschung aus Großbritannien.

Die UEFA Nations League hat am 1. Spieltag gleich ein äußerst klangvolles Duell zu bieten. In Paris empfangen die Franzosen um 20.45 Uhr die Auswahl aus Italien. Parallel sind unter anderem außerdem Ralf Rangnicks Österreicher in Slowenien gefordert, die Türkei spielt in Cardiff gegen Wales und die Belgier von Nationaltrainer Domenico Tedesco bekommen es mit Israel zu tun.

Stürmerstar Luis Suarez wird in Montevideo sein 143. und letztes Länderspiel für Uruguays Fußball-Nationalteam bestreiten. Nach dem WM-Qualifikationsspiel gegen Paraguay beendet der 37-Jährige seine Karriere in der Celeste. Das Spiel in Uruguays Hauptstadt beginnt in der Nacht zu Samstag um 1.30 Uhr MESZ.