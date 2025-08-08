Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 8. August

BASKETBALL: DBB-Team gegen Doncic und Slowenien

FUSSBALL: Nürnberg will ersten Saisonsieg

FUSSBALL: Sané vor Debüt für Galatasaray

BASKETBALL: In Ljubljana bestreitet Basketball-Weltmeister Deutschland das erste Duell im Testspiel-Doppelpack gegen Slowenien. Im Rahmen der EM-Vorbereitung will sich das DBB-Team gegen die Mannschaft um NBA-Superstar Luka Doncic weiter einspielen und wichtiges Selbstvertrauen vor dem bevorstehenden Großereignis sammeln. Los geht es um 20.15 Uhr. Das zweite Aufeinandertreffen findet dann am Sonntag in Mannheim statt.

FUSSBALL: Nach der Niederlage zum Saisonauftakt bei der SV Elversberg will der 1. FC Nürnberg nun vor heimischer Kulisse den ersten Ligasieg der noch jungen Spielzeit feiern. Die Mannschaft von Trainer Miroslav Klose trifft ab 18.30 Uhr auf Darmstadt 98. Im zweiten Spiel des Abends spielt Preußen Münster gegen den SC Paderborn.

FUSSBALL: Für Fußball-Nationalspieler Leroy Sané beginnt das Kapitel Türkei nun ganz offiziell: Mit seinem neuen Klub Galatasary Istanbul eröffnet der ehemalige Münchner mit dem Auswärtsspiel bei Gaziantep FK die neue Saison der Süper Lig. Der Ball rollt ab 20.30 Uhr.