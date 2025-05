Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 9. Mai

FUSSBALL: Hoffenheim kann "Deckel draufmachen" - Premiere für Bauer

FUSSBALL: Debüt für "Feuerwehrmann" Funkel

EISHOCKEY: WM-Auftakt in Dänemark und Schweden

FUSSBALL: Zwei Spieltage vor Schluss ist die TSG Hoffenheim in der Fußball-Bundesliga noch nicht gerettet, nun will Trainer Christian Ilzer im Abstiegskampf "den Deckel draufmachen". Durch einen Sieg beim VfL Wolfsburg, für den es um nichts mehr geht, könnten sich die Kraichgauer aller Sorgen entledigen. Bei den Wölfen gibt nach der Entlassung von Ralph Hasenhüttl Interimstrainer Daniel Bauer ab 20.30 Uhr sein Debüt.

FUSSBALL: Friedhelm Funkel kehrt mal wieder als "Feuerwehrmann" an die Seitenlinie zurück, die Mission ist klar. Der erfahrene Trainer soll den 1. FC Köln nach der Trennung von Gerhard Struber zurück in die Fußball-Bundesliga führen, dafür wäre ein Sieg beim 1. FC Nürnberg ab 18.30 Uhr nicht nur hilfreich, der Dreier könnte sogar schon reichen - wenn die Konkurrenz mitspielt.

EISHOCKEY: In Dänemark und Schweden beginnt die 88. Eishockey-Weltmeisterschaft, unter anderem ist beim Auftakt der Titelverteidiger im Einsatz. Tschechien trifft ab 16.20 Uhr in Herning auf die Schweiz, zeitgleich spielt Österreich in Stockholm gegen Olympiasieger Finnland. Am Abend treffen die USA auf Gastgeber Dänemark (20.20 Uhr).