Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 06. Dezember

Nach dem Überraschungserfolg über Rekordsieger Bayern München kann der 1. FC Saarbrücken im DFB-Pokal den nächsten "Großen" zu Fall bringen. Im Achtelfinale empfängt der Drittligist ab 18.00 Uhr den Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Um 20.45 Uhr tritt Borussia Dortmund dreieinhalb Wochen nach seinem schwachen Bundesliga-Auftritt in Stuttgart erneut beim VfB an. Zeitgleich kommt es in Berlin zum Zweitliga-Duell zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV.

Im letzten Champions-League-Spiel des Jahres bekommt es der deutsche Handballmeister THW Kiel am Nikolaustag mit Kolstad Handball aus Norwegen zu tun. Mit einem weiteren Sieg gegen das Team um den früheren THW-Star Sander Sagosen könnten die Norddeutschen am 10. Spieltag die Tabellenführung in der Vorrundengruppe A festigen. Los geht es um 18.45 Uhr.