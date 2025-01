Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 1. Januar

SKISPRINGEN: Neujahrsspringen in Garmisch

DARTS: Viertelfinale im Ally Pally

SKISPRINGEN: Auch für ihre zweite Station macht die Vierschanzentournee in Deutschland halt, ab 14.00 Uhr wird in Garmisch-Partenkirchen gesprungen - und Hoffnungsträger Pius Paschke will sich nach gutem Start noch steigern: Platz vier gab es zum Auftakt in Oberstdorf, an Neujahr will der Weltcupführende das Podium angreifen.

DARTS: Ohne deutsche Beteiligung wird bei der Darts-WM an Neujahr das Viertelfinale ausgespielt. Die Augen richten sich in London mal wieder auf Supertalent Luke Littler, der 17-Jährige trifft in der Abendsession auf seinen englischen Landsmann Nathan Aspinall. Auch die weiteren Paarungen sind prominent besetzt: Schon am Mittag spielt Ex-Weltmeister Gerwyn Price gegen Chris Dobey, der dreimalige Titelträger Michael van Gerwen bekommt es mit Callan Rydz zu tun. Am Abend sind zudem Peter Wright und Stephen Bunting im Einsatz. Im Achtelfinale war Ricardo Pietreczko als letzter Deutscher gescheitert.