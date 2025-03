Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 12. März

FUSSBALL: Dortmund will in Lille die Saison retten

FUSSBALL: Madrid-Derby ums Viertelfinale

FUSSBALL: Borussia Dortmund hinkt den eigenen Erwartungen in den nationalen Wettbewerben meilenweit hinterher. In der Champions League zeigt der BVB aber regelmäßig ein anderes Gesicht. Dieses wird auch im Achtelfinal-Rückspiel beim OSC Lille gebraucht. Nach dem 1:1 im Hinspiel brauchen Serhou Guirassy und Co. - spätestens im Elfmeterschießen - einen Sieg fürs Viertelfinale, was die Wogen bei den Schwarz-Gelben zumindest im Ansatz glätten würde. Anpfiff im Norden Frankreichs ist um 18.45 Uhr.

FUSSBALL: Um 21.00 Uhr steigt in Madrid das brisante Stadtderby zwischen Atlético und Real. Das Gäste-Team um Kylian Mbappé und Nationalspieler Antonio Rüdiger geht mit einem knappen 2:1-Vorsprung in die Partie. In der Champions League unterlag Atlético dem Rivalen 2014 und 2016 jeweils dramatisch im Finale, 2015 und 2017 schied das Team von Trainer Diego Simeone einmal im Viertel- und einmal im Halbfinale gegen die Königlichen aus. Zeit für eine Revanche aus Sicht der Colchoneros.