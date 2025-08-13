Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 13. August

FUSSBALL: Supercup: PSG greift nach nächstem Titel

HOCKEY: DHB-Frauen bei Heim-EM unter Druck

FUSSBALL: Das Supercup-Endspiel eröffnet am Mittwoch offiziell die neue Titeljagd in Europas Fußball. Im italienischen Udine spielen Champions-League-Gewinner Paris Saint-Germain und Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur um die erste Trophäe der Saison. PSG könnte sich nach seinem Triple in der vergangenen Saison als erste französische Mannschaft in die Siegerliste des Prestigewettbewerbs eintragen, und auch den Spurs fehlt der Titel noch in ihrer Sammlung.

HOCKEY: Die deutschen Hockeyspielerinnen stehen bei der Heim-EM in Mönchengladbach zum Vorrundenabschluss unter Druck. In ihrem letzten Gruppenspiel benötigt die Mannschaft von Bundestrainerin Janneke Schopman nach der 1:5-Pleite gegen Olympiasieger Niederlande gegen das noch punktlose Schlusslicht Irland zum garantierten Einzug ins Halbfinale einen Sieg.