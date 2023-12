Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 13. Dezember

Anzeige

Das Ticket für das Achtelfinale hat Borussia Dortmund bereits gezogen, jetzt geht es um den Gruppensieg: Zum Abschluss der Champions-League-Vorrunde will der BVB gegen Paris St. Germain den ersten Platz verteidigen - bereits ein Unentschieden gegen das französische Starensemble reicht dem Team von Trainer Edin Terzic. Ab 21.00 Uhr rollt der Ball. Bereits um 18.45 Uhr trifft RB Leipzig, am vergangenen Wochenende in der Fußball-Bundesliga noch in Dortmund erfolgreich, auf die Young Boys Bern. Die Sachsen können nicht mehr von Platz zwei hinter Manchester City verdrängt werden.

Die deutschen Frauen träumen bei der Handball-Weltmeisterschaft von der ersten Medaille seit 2007. Auch nach der ersten Turnierniederlage zum Hauptrundenabschluss gegen Co-Gastgeber Dänemark ist der Optimismus beim DHB-Team groß. Im Viertelfinale wartet nun der EM-Fünfte Schweden, die Partie im dänischen Herning beginnt um 17.30 Uhr.

Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen will im DHB-Pokal in die Runde der letzten acht. Im Achtelfinale geht es zum Zweitligisten TUSEM Essen. In den weiteren Duellen ab 19.00 Uhr trifft unter anderem Champions-League-Sieger SC Magdeburg auf die HSG Wetzlar, ab 19.30 Uhr folgen die Partien SG Flensburg-Handewitt gegen den Bergischen HC sowie VfL Gummersbach gegen Frisch Auf Göppingen.