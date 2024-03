Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 13. März

Anzeige

Borussia Dortmund will dem FC Bayern ins Viertelfinale der Champions League folgen. Mit dem 1:1 aus dem Hinspiel im Rücken hat der BVB gegen die PSV Eindhoven in Dortmund beste Chancen, um in die lukrative Runde der besten acht Teams vorzustoßen. Anstoß im Signal Iduna Park ist um 21.00 Uhr.

Skisprung-Weltmeisterin Katharina Schmid kämpft bei der Raw-Air-Tournee in Trondheim um den nächsten Podestplatz. Der 27 Jahre alten Oberstdorferin liegen die Wettbewerbe in Norwegen, sechs ihrer 15 Weltcupsiege feierte Schmid dort. Ab 18.15 Uhr gleiten die Frauen von der Großschanze. Die Männer um Olympiasieger Andreas Wellinger starten bereits um 16.00 Uhr vom großen Bakken.