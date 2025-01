Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 15. Januar

FUSSBALL: FC Bayern empfängt Hoffenheim

HANDBALL: WM-Auftakt für DHB-Team

TENNIS: Vier Deutsche um Zverev im Einsatz

BIATHLON: Männer eröffnen Weltcup in Ruhpolding

FUSSBALL: Zum Abschluss der Hinrunde müssen die Bundesligaklubs in der englischen Woche ran. Der schon sichere Herbstmeister Bayern München empfängt die TSG Hoffenheim um 20.30 Uhr. Parallel will der VfB Stuttgart mit einem Heimsieg gegen RB Leipzig den Anschluss an die Champions-League-Plätze wahren.

HANDBALL: Das DHB-Team startet ihr Abenteuer bei der 29. Handball-Weltmeisterschaft in Dänemark, Norwegen und Kroatien. Zum Auftakt trifft die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason um 20.30 Uhr in Herning/Dänemark auf einen besonderen Gegner: Mit einem Finalsieg gegen Polen sicherten sich die Handballer vor 18 Jahren ihren letzten WM-Titel. Nun soll so eine möglichst goldene WM beginnen.

TENNIS: Gleich vier Deutsche sind bei den Australian Open im Einsatz. Alexander Zverevs Zweitrundenmatch gegen den Spanier Pedro Martinez kommt perfekt für Spätaufsteher (11.00 Uhr). Nachteulen und Tennis-Liebhaber können sich am Duell von Laura Siegemund mit der an fünf gesetzten Chinesin Zheng Qinwen sowie der Paarung Tatjana Maria gegen die Dänin Clara Tauson in der Nacht erfreuen. Zudem wird Jule Niemeier am frühen Morgen gegen Marta Kostjuk antreten.

BIATHLON: Auf den ersten Heim-Weltcup der Saison folgt direkt der zweite. Nach dem durchwachsenen Wochenende in Oberhof will das DSV-Team nun in Ruhpolding Wiedergutmachung betreiben. Los geht die Mission mit dem Einzel der Männer über 20 km um 14.10 Uhr.