Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 16. Juli

RADSPORT: Tour de France: Letzte Flachetappe vor den Bergen

FUSSBALL: Norwegen und Italien im ersten EM-Viertelfinale

RADSPORT: Vor dem Bergspektakel in den Pyrenäen wartet bei der Tour de France noch eine Flachetappe über 156,8 km mit Start und Ziel in Toulouse auf die Radprofis. Die Klassementfahrer dürften es ruhig angehen lassen, auf die Sprinter wartet nach dem Ruhetag eine der letzten Chancen. Dabei müssen sie allerdings aufpassen, am Anstieg zur Côte de Pech David kurz vor dem Ziel nicht abgehängt zu werden.

FUSSBALL: Norwegen und Italien bestreiten das erste Viertelfinale bei der Frauen-EM in der Schweiz. Beim Spiel in Genf (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) sind die Norwegerinnen um die frühere Weltfußballerin Ada Hegerberg favorisiert. Ihre Gruppe dominierten sie mit drei Siegen in drei Partien. Italien gelang dagegen nur ein Erfolg.