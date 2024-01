Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 17. Januar

Anzeige

United-Cup-Siegerin Laura Siegemund und Tamara Korpatsch winkt bei den Australian Open bereits der Einzug in die dritte Runde. Die deutschen Frauen legen in Melbourne trotz des Erstrundenaus von Angelique Kerber bisher einen starken Auftritt hin. Auf Korpatsch wartet mit der an Nummer neun gesetzten Barbora Krejcikova nun allerdings ein harter Brocken. Los geht es um 1.00 Uhr deutscher Zeit. Anschließend geht es für Siegemund gegen Lokalmatadorin Storm Hunter auch gegen die australischen Fans.

Olympiasieger Andreas Wellinger visiert beim zweiten Stopp der Polen-Tour in Szczyrk die nächste Top-Platzierung an. Der Tourneezweite hatte beim ersten Einzel in Wisla am Sonntag mit Platz drei seine gute Form unter Beweis gestellt und springt in den Karpaten bereits um das achte Weltcup-Podium dieses Winters. Um 17.30 Uhr soll es losgehen.