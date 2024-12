Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 18. Dezember

Das Viertelfinale der Champions League habe die Fußballerinnen des FC Bayern längst sicher, am Mittwoch geht es noch um die bestmögliche Ausgangsposition. Nach bislang höchst überzeugenden Auftritten reist München zum FC Arsenal, in London geht es im direkten Duell um den Gruppensieg. Anstoß ist um 21.00 Uhr.

Ein halbes Jahr vor der Premiere der aufgeblähten Klub-Weltmeisterschaft wird am Mittwoch der Interkontinental-Cup ausgespielt. Der Wettbewerb ist quasi das, was von der einstigen kleinen, Klub-WM übrig geblieben ist: ein Turnier der Sieger der sechs kontinentalen Meister-Wettbewerbe. Real Madrid und CF Pachuca aus Mexiko spielen in Doha ab 18.00 Uhr deutscher Zeit den Titelträger aus.