Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 19. März

FUSSBALL: Wolfsburg im Champions-League-Duell mit Barcelona

EISHOCKEY: Viertelfinale der DEL-Play-offs geht weiter

FUSSBALL: Erst am Freitag kassierte der VfL Wolfsburg in München einen herben Rückschlag im Meisterkampf, nun kommt es in der Champions League gleich zum nächsten Kracher-Duell. Im Viertelfinale empfängt die Mannschaft um Alexandra Popp den Titelverteidiger FC Barcelona (18.45 Uhr/DAZN). Dabei kommt es zum Wiedersehen mit der Ex-Wolfsburgerin Ewa Pajor, die nun für das katalanische Starensemble auf Torejagd geht.

EISHOCKEY: In der Viertelfinalserie der DEL-Play-offs steht Ex-Meister Red Bull München nach der Niederlage im ersten Spiel bei den Adler Mannheim unter Druck. Um 19.30 Uhr steigt die zweite Partie. Bereits ab 19.00 Uhr sind die Straubing Tigers und Titelverteidiger Eisbären Berlin gefordert, die Eisbären hatten das erste Duell klar für sich entschieden. Beide Spiele werden live bei MagentaTV übertragen.