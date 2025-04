Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 2. April

FUSSBALL: Duell in Stuttgart: Leipzig bei Löw-Debüt ins Pokal-Finale?

EISHOCKEY: Ingolstadt und Köln starten ins DEL-Halbfinale

HANDBALL: Magdeburg und Berlin mit Polster in Rückspiele

FUSSBALL: Im zweiten Halbfinale des DFB-Pokals empfängt der VfB Stuttgart RB Leipzig. Die Schwaben stehen erstmals seit 2012/13 wieder in der Vorschlussrunde, RB will unter dem neuen Trainer Zsolt Löw zum fünften Mal in den vergangenen sieben Jahren das Endspiel erreichen. Für beide Teams geht es in einer enttäuschenden Bundesliga-Saison zudem darum, sich über den Pokal die Chance auf den Einzug in den internationalen Wettbewerb zu erhalten. Der Ball rollt ab 20.45 Uhr.

EISHOCKEY: Mit dem ersten Spiel der Best-of-seven-Serie beginnt das Play-off-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga zwischen dem ERC Ingolstadt und den Kölner Haien. Hauptrundensieger Ingolstadt geht mit Heimvorteil ins Rennen, während die Haie nach dem überzeugenden Viertelfinale gegen den Vizemeister Fischtown Pinguins Bremerhaven mit breiter Brust anreisen. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.

HANDBALL: Die Füchse Berlin und der SC Magdeburg gehen in der Champions League mit guten Chancen in die Rückspiele der Play-off-Runde vor eigenem Publikum. Vizemeister Berlin hat sich mit dem 33:27 bei KS Kielce ein Polster erarbeitet (18.45 Uhr), Meister Magdeburg startet nach dem 30:26 in Bukarest mit einem Vier-Tore-Vorsprung ins "Heimspiel" in der Ausweichhalle in Dessau (20.45 Uhr). Beide Bundesligisten streben den Einzug ins Viertelfinale an – und träumen von der Teilnahme am Final Four in Köln.