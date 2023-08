Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 2. August

Anzeige

Mitfavorit Brasilien ist bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen gefordert: Nach der 1:2-Niederlage gegen Frankreich stehen die Südamerikanerinnen vor dem letzten Spieltag nur auf Rang drei. Ohne einen Sieg gegen Außenseiter Jamaika droht das frühe Aus - und Martas Abschied von der großen WM-Bühne. Im Parallelspiel um 12.00 Uhr wollen die Französinnen gegen Panama den Gruppensieg perfekt machen. Um 9.00 Uhr treffen die bereits für die K.o.-Runde qualifizierten Schwedinnen auf Argentinien, Italien und Südafrika duellieren sich um den zweiten Achtelfinalplatz.

Für Fußball-Rekordmeister Bayern München steht auf der Asien-Tour ein weiterer Test an. Mit dem Duell in Singapur gegen den FC Liverpool um Teammanager Jürgen Klopp geht die Vorbereitung in die entscheidende Phase. Der Ball rollt ab 13.30 Uhr.

In Wien eröffnen Europas beste Beachvolleyballerinnen die EM, bis Sonntag wird auf der Donauinsel um die begehrten Medaillen gespielt. In Österreich sind vier deutsche Frauen-Duos am Start, unter anderem will sich Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig mit ihrer Partnerin Louisa Lippmann an die Weltspitze heranarbeiten. Die ersten Spiele der Gruppenphase beginnen um 11.00 Uhr, die Männer legen am Donnerstag los.