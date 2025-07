Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 2. Juli

TENNIS: Lys will in Wimbledon in Runde drei

FUSSBALL: Frauen-EM in der Schweiz startet

REITEN: Erste Höhepunkte beim CHIO

TENNIS: Beim Rasenklassiker in Wimbledon steht der dritte Turniertag an. Unter anderem Eva Lys und Jan-Lennard Struff sind in der zweiten Runde im Einsatz. Lys trifft auf die Tschechin Linda Noskova, Struff bekommt es mit dem an Position 25 gesetzten Kanadier Félix Auger-Aliassime zu tun.

FUSSBALL: Die Frauen-EM in der Schweiz startet. Das Turnier beginnt um 18 Uhr in Thun mit der Begegnung Island gegen Finnland. Die Gastgeberinnen spielen um 21 Uhr in Basel gegen Norwegen. Die DFB-Frauen steigen am Freitag gegen Polen ein.

REITEN: In der Aachener Soers stehen beim CHIO die ersten Höhepunkte an. Beim Großen Preis von Europa (19.00) messen sich die besten Springreiterinnen und Springreiter im Parcours. Auch Deutschlands Dressurelite um Isabell Werth und Jessica von Bredow-Werndl startet im Dressurviereck - in der kleinen Tour steht der Grand Prix an (16.30).