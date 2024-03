Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 20. März

Anzeige

Für das deutschen Paar Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin wird es bei der Eiskunstlauf-WM in Montreal ernst. Die besten deutschen Paarläufer starten in Kanada mit dem Kurzprogramm in den Kampf um die Medaillen, der erste Teil des Wettkampfs im Centre Bell beginnt um 17.00 Uhr MEZ. Hase und Volodin, der noch keinen deutschen Pass besitzt, sind die größten Hoffnungsträger der DESG bei den Titelkämpfen.

In den Play-offs der DEL wollen die Adler Mannheim nach dem beeindruckenden 7:1 im ersten Spiel gegen die Eisbären Berlin nachlegen. Ab 19.30 Uhr sind die Adler Gastgeber im zweiten Duell, zum Einzug ins Halbfinale sind vier Siege nötig. Bereits um 19.00 Uhr beginnt Spiel zwei zwischen dem ERC Ingolstadt und Hauptrundensieger Fischtown Pinguins Bremerhaven, die Norddeutschen hatten das Auftaktmatch 6:4 gewonnen.