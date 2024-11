Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 20. November

Für das deutsche Tennis-Team beginnt am Mittwoch im spanischen Malaga die Davis-Cup-Endrunde. Im Viertelfinale trifft die Mannschaft von Kapitän Michael Kohlmann ohne ihren Spitzenspieler Alexander Zverev auf Kanada. Mit Jan-Lennard Struff, Daniel Altmaier sowie Yannick Hanfmann und den frischgekürten ATP-Finals-Doppelsiegern Kevin Krawietz und Tim Pütz erscheint für den dreimaligen Gewinner der "hässlichsten Salatschüssel der Welt" der Einzug in die Vorschlussrunde durchaus möglich.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg wollen am Mittwoch in der Champions League ihre Aufholjagd fortsetzen. Eine Woche nach dem 5:0-Sieg bei Galatasaray Istanbul benötigt der deutsche Pokalsieger beim Wiedersehen mit dem türkischen Topklub in seinem vierten Gruppenspiel einen erneuten Erfolg, um nach seinem Fehlstart mit zwei Niederlagen seine Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale zu wahren. Die dafür entscheidenden Spiele der Wölfinnen finden im Dezember statt.