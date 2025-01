Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 22. Januar

FUSSBALL: Bayern München in der Königsklasse unter Zugzwang

TENNIS: Sinner, Swiatek und Krawietz/Pütz gefordert

FUSSBALL: Der FC Bayern braucht wohl zwei Siege, um sich direkt für das Champions-League-Achtelfinale zu qualifizieren. Beginnen wollen die Münchner ihre Mission "Play-offs vermeiden" (Max Eberl) beim Auswärtsspiel in Rotterdam. Im "De Kuip" erwarten den Rekordmeister das Team von Feyenoord und eine hitzige Atmosphäre (21.00 Uhr/DAZN). Zuvor tritt RB Leipzig zum für die Sachsen sportlich bedeutungslosen Spiel (18.45 Uhr/DAZN) gegen Sporting Lissabon an.

TENNIS: Bei den Australian Open ist unter anderem Titelverteidiger Jannik Sinner in der Runde der letzten Acht gefordert. Der Weltranglistenerste trifft in der Nightsession (ab 9.00 Uhr MEZ/DAZN und Eurosport) auf Lokalmatador Alex de Minaur. Im Viertelfinale der Frauen spielt Iga Swiatek (nicht vor 3.00 Uhr MEZ/DAZN und Eurosport), die in der Runde zuvor das Märchen von Eva Lys beendete, gegen die US-Amerikanerin Emma Navarro. Außerdem kämpft das deutsche Doppel Krawietz/Pütz gegen die britischen Kontrahenten Cash/Glasspool (nicht vor 4.00 Uhr) um den Halbfinaleinzug.