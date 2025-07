Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 23. Juli

FUSSBALL: Deutscher Showdown gegen die Weltmeisterinnen

RADSPORT: Kurze Fahrt nach Valence mit deutschen Außenseitern

SCHWIMMEN: Bleyer jagt weiter die Medaille

FUSSBALL: Nach dem mitreißenden Elfmeterkrimi gegen Frankreich (6:5) wollen Deutschlands Fußballerinnen zum zweiten Mal nacheinander ins EM-Finale stürmen. Gegen die bislang übermächtigen Weltmeisterinnen aus Spanien mit den Superstars Alexia Putellas und Aitana Bonmati ist die DFB-Elf aber Außenseiter. Immerhin könnte Bundestrainer Christian Wück in der Defensive nach ihrer abgesessenen Rotsperre wieder auf Außenverteidigerin Carlotta Wamser zurückgreifen, wenn seine Mannschaft ab 21.00 Uhr (ARD und DAZN) in Zürich ums Endspiel kämpft.

RADSPORT: Nach dem kräftezehrenden Aufstieg am Mont Ventoux geht es für die Radsport-Elite bei der 112. Tour de France am Mittwoch auf der 17. Etappe in den Sprint. Der Abschnitt von Bollène nach Valence ist mit einer Länge von 160,4 km vergleichsweise kurz und ohne nennenswerte Schwierigkeiten. Als Favoriten starten dort ab etwa 13.50 Uhr Jonathan Milan (Italien) und Tim Merlier (Belgien), die deutschen Sprinter Pascal Ackermann und Phil Bauhaus sind Außenseiter.

SCHWIMMEN: Synchronschwimmerin Klara Bleyer träumt nach ihrer Enttäuschung im Einzelwettbewerb weiter von einer Medaille bei den Weltmeisterschaften in Singapur. Am Mittwoch (4.00 Uhr MESZ) geht es für die 21-Jährige in der Freien Kür im Duett-Wettbewerb mit Vereinskollegin Amélie Blumenthal Haz weiter, jedoch eher als Außenseiterin. Zunächst steht der Vorlauf auf dem Programm, für beide Wettbewerbe hatte Bleyer im Vorfeld das Finale als "großes Ziel" ausgegeben.