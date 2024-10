Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 23. Oktober

FUSSBALL: Der deutsche Meister Bayer Leverkusen geht als klarer Favorit in sein drittes Spiel in der Champions League. Die Elf von Trainer Xabi Alonso tritt bei Stade Brest an. Die Bretonen sind allerdings nicht zu unterschätzen, sie haben wie die Bayer-Elf ihre ersten beiden Begegnungen gewonnen. In der Meisterschaft jedoch belegt Brest nach acht Spielen nur den elften Rang.

FUSSBALL: Zum Wiedersehen mit Ex-Trainer Hansi Flick kommt es für Bayern München im Champions-League-Knüller beim FC Barcelona. Die Münchner können dabei wohl wieder auf Nationalspieler Jamal Musiala zurückgreifen, der am Dienstag am Abschlusstraining teilgenommen hat. Musiala hatte zuletzt wegen Hüftproblemen pausieren müssen. In Barcelona kommt es auch zum Duell der Toptorjäger Harry Kane und dem Ex-Münchner Robert Lewandowski.

FUSSBALL: Auch ohne Tipps von Jürgen Klopp will RB Leipzig in der Champions League nach zwei Niederlagen endlich punkten. Gegner ist allerdings Klopps Ex-Klub FC Liverpool, der aktuell die Premier League anführt. RB geht aber trotzdem mit viel Selbstvertrauen in die Partie, in der Bundesliga ist die Mannschaft von Trainer Marco Rose erster Verfolger von Spitzenreiter Bayern München.