Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 24. September

FUSSBALL: Freiburg startet in die Europa League

RADSPORT: Deutsche Mixed-Staffel hofft auf Medaille

FUSSBALL: Der SC Freiburg startet mit einem Nachbarschaftsduell in die Europa League. Die Mannschaft von Trainer Julian Schuster trifft auf den FC Basel, nur 72 Kilometer trennen die beiden Städte. Auf die zwei Niederlagen zum Saisonstart ließen die Breisgauer zuletzt zwei Siege folgen, gegen den Schweizer Fußballmeister um Xherdan Shaqiri soll nun der dritte nacheinander her. Um 21.00 Uhr geht es los.

RADSPORT: Bei den Rad-Weltmeisterschaften in Ruandas Hauptstadt Kigali peilt der deutsche Verband German Cycling eine Medaille an. In der Mixed-Staffel sollen Louis Leider, Jonas Rutsch, Miguel Heidemann, Liane Lippert, Franziska Koch und Antonia Niedermaier für Edelmetall sorgen. U23-Fahrer Leidert ersetzt den erkrankten Max Schachmann. Im vergangenen Jahr in Zürich verpasste das deutsche Sextett die Goldmedaille um nur 0,8 Sekunden.