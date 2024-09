Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 25. September

Anzeige

FUSSBALL: Hoffenheim legt in der Europa League los

FUSSBALL: Popp und Co. greifen nach Ticket für die Königsklasse

FUSSBALL: Beim dänischen Meister FC Midtjylland startet die TSG Hoffenheim in die Europa League. Im Auswärtsspiel ab 21.00 Uhr müssen die kriselnden Kraichgauer die schlechte Stimmung durch die Unruhe im Verein und die Spekulationen um die Zukunft von Trainer Pellegrino Matarazzo abschütteln.

FUSSBALL: Das Ticket für die Champions League ist so gut wie in der Tasche, doch nach dem 7:0 im Hinspiel wollen die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg gegen die AC Florenz ein weiteres Signal an die internationale Konkurrenz senden. Um 18.30 Uhr wird das Rückspiel der zweiten und letzten Qualifikationsrunde in Wolfsburg angepfiffen.