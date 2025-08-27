Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 27. August

BASKETBALL: EM-Auftakt für das DBB-Team

FUSSBALL: FC Bayern im Pokal in Wiesbaden

VOLLEYBALL: DVV-Frauen kämpfen um Gruppensieg

BASKETBALL: Ohne ihren erkrankten Bundestrainer Álex Mumbrú starten die deutschen Basketballer ihre Titelmission bei der Europameisterschaft. Die Weltmeister um Dennis Schröder und Franz Wagner präsentierten sich zuletzt bei der Generalprobe gegen Spanien in EM-Form und wollen diese auch gegen Montenegro zeigen. Um 15.30 Uhr geht es im finnischen Tampere los.

FUSSBALL: Fünfmal hintereinander hat der FC Bayern das Finale des DFB-Pokals in Berlin verpasst und scheiterte dabei stets früh im Wettbewerb. Das soll sich in diesem Jahr ändern: Beim Erstrundenmatch beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden wollen die Münchner ihre Pflicht erledigen. Anstoß ist um 20.45 Uhr.

VOLLEYBALL: Die deutschen Volleyballerinnen haben sich bereits für das WM-Achtelfinale qualifiziert und können nun ab 15.30 Uhr gegen Polen den Gruppensieg perfekt machen. Das wäre wichtig, um Olympiasieger Italien in der K.o-Runde vorerst aus dem Weg zu gehen.