Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 27. März

In der Volleyball-Bundesliga beginnt in den Play-offs auch die zweite Halbfinalserie. Dabei hat der Titelverteidiger BR Volleys gegen den früheren Pokalfinalisten SVG Lüneburg im Best-of-five-Modus zunächst Heimrecht. Die norddeutschen Gäste hoffen dabei auf ihren ersten Sieg in der Hauptstadt.

In der Champions League der Frauen werden die ersten beide Plätze für die Vorschlussrunde vergeben. Ab 18.45 Uhr geht Rekordsieger Olympique Lyon um Nationalspielerin Sara Däbritz mit einem 2:1-Vorsprung in sein Viertelfinal-Rückspiel gegen Benfica Lissabon. Anschließend hat der FC Chelsea um Sjoeke Nüsken und Ann-Katrin Berger nach dem 3:0 im Hinspiel eine komfortable Ausgangsposition gegen Ajax Amsterdam.