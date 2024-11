Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 27. November

FUSSBALL: BVB in Zagreb, Stuttgart in Belgrad gefordert

HANDBALL: Magdeburg in der Champions League unter Druck

FUSSBALL: Borussia Dortmund möchte in der Champions League gegen die diesjährige Auswärtsschwäche ankämpfen und wichtige Punkte für die direkte Achtelfinal-Qualifikation sammeln. Ab 21.00 Uhr ist die Mannschaft von Nuri Sahin beim kroatischen Meister Dinamo Zagreb zu Gast. Wieder mit dabei sind Torjäger Serhou Guirassy und Kapitän Emre Can. Auch der deutsche Vizemeister VfB Stuttgart ist in Osteuropa unterwegs. Um 18.45 Uhr wird die Partie beim serbischen Champion Roter Stern Belgrad angepfiffen. Die Schwaben stehen auf Tabellenrang 27 nur einen Zähler hinter einem Play-off-Platz.

HANDBALL: Double-Sieger SC Magdeburg steht mit nur zwei Siegen aus acht Spielen auf dem vorletzten Platz der Champions-League-Gruppe B. Im Heimspiel um 20.45 ist mit dem noch ungeschlagenen FC Barcelona der Titelverteidiger zu Gast. Für den Traum vom dritten Final-Four nacheinander braucht das Team von Trainer Bennet Wiegert nach vier Pflichtspiel-Niederlagen in Serie dringend wieder einen Erfolg.