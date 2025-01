Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 29. Januar

FUSSBALL: Kampf um die K.o.-Phase in der Königsklasse

HANDBALL: DHB-Team im WM-Viertelfinale gegen Portugal

FUSSBALL: Mit einer XXL-Konferenz endet die neue Ligaphase der Champions League. In insgesamt 18 Spielen entscheidet sich, wer ausscheidet, vorzeitig im Achtelfinale steht - oder in die Play-offs muss. Bayer Leverkusen hat den Achtelfinal-Einzug in der eigenen Hand und trifft auf Sparta Prag. Der kriselnde BVB benötigt einen Sieg gegen Schachtar Donezk, um in die Top acht vorzurücken. Bayern München hingegen muss auf ein Wunder hoffen, um die Play-offs noch zu vermeiden. Ein wahres Endspiel hat der VfB Stuttgart gegen Paris Saint-Germain vor der Brust: Nur bei einem Sieg ist das Weiterkommen sicher. Alle Spiele starten parallel um 21.00 Uhr.

HANDBALL: Mit dem wieder genesen Spielmacher Juri Knorr wollen die deutschen Handballer ins WM-Halbfinale einziehen. In Oslo trifft das Team von Alfred Gislason im Viertelfinale auf die Überraschungsmannschaft aus Portugal. Besonders auf die Costa-Brüder Francisco und Martim müssen die DHB-Spieler achten, wenn sie es zum dritten Mal in Serie unter die besten vier Teams der Welt schaffen wollen. Anwurf ist um 20.30 Uhr.