Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 3. September

BASKETBALL: Weltmeister Deutschland spielt um den Gruppensieg

FUSSBALL: Watzke vor Wiederwahl als Chef des Ligaverbandes

BASKETBALL: Nach vier Erfolgen aus vier Spielen soll für den Weltmeister zum EM-Vorrundenabschluss der fünfte her - und der Gruppensieg. Die deutschen Basketballer treffen in Tampere ab 19.30 Uhr auf Gastgeber Finnland, gewinnt das Team um Kapitän Dennis Schröder, ist Platz eins sicher. Sollte zuvor Litauen gegen Schweden gewinnen, genügt sogar eine Niederlage mit bis zu zehn Punkten Unterschied.

FUSSBALL: Bei der Generalversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) in Berlin soll Hans-Joachim Watzke als Chef des Ligaverbandes bestätigt werden. Die Wiederwahl des Geschäftsführers von Borussia Dortmund im Hotel Telegraphenamt gilt als sicher. Watzke ist Sprecher des Präsidiums und Aufsichtsratsboss.