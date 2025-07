Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 30. Juli

SCHWIMMEN: Märtens will nächste Medaille

FUSSBALL: Nagelsmann beim internationalen Trainerkongress

BEACHVOLLEYBALL: Auftakt zur Heim-EM in Düsseldorf

SCHWIMMEN: Nach seinem Triumph über 400 m Freistil will Lukas Märtens bei der Schwimm-WM in Singapur auch über die doppelte Distanz eine Medaille holen. Im Vorlauf tat sich der 23-Jährige aber schwer, nur mit der siebtbesten Zeit qualifizierte sich Deutschlands Schwimmstar für das Finale. Das zweite Gold und damit das erste WM-Double seit Paul Biedermann 2009 scheint weit entfernt. Einen besseren Eindruck machte Europarekordler Sven Schwarz, der als Vorlaufdritter Edelmetall fest im Blick hat.

FUSSBALL: Fußball-Deutschland blickt gespannt nach Leipzig, beim internationalen Trainerkongress steht Julian Nagelsmann in einem Interview Rede und Antwort. Was sagt der Bundestrainer zu der langen Zwangspause für Marc-André ter Stegen? Wie sieht er die aktuelle Lage im DFB-Tor? Und wie ist die Stimmung im Allgemeinen, weniger als ein Jahr vor der WM in den USA, Kanada und Mexiko?

BEACHVOLLEYBALL: Im Düsseldorfer Rochusclub beginnt die Beachvolleyball-EM, bis Sonntag duellieren sich 32 Frauen- und 32 Männer-Duos um die europäische Krone. Für den Deutschen Volleyball-Verband sind gleich 13 Teams am Start. Während die Paris-Silbermedaillengewinner Nils Ehlers und Clemens Wickler wieder für Furore sorgen wollen, nehmen die Titelverteidigerinnen Cinja Tillmann und Svenja Müller den nächsten EM-Pokal ins Visier.