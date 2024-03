Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 6. März 2024

Anzeige

RB Leipzig braucht für den Einzug ins Viertelfinale der Champions League ein kleines Wunder im Bernabeu. Der DFB-Pokalsieger muss bei Rekordsieger Real Madrid ein 0:1 aufholen, um erstmals seit vier Jahren wieder die Runde der letzten Acht in der Königsklasse zu erreichen. Im Parallelspiel empfängt Titelverteidiger Manchester City den FC Kopenhagen mit einem komfortablen 3:1-Vorsprung zum Achtelfinal-Rückspiel. Der Ball rollt ab 21.00 Uhr.

100 Tage vor Beginn der Europameisterschaft stimmen sich Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundesinnenministerin Nancy Faeser, DFB-Sportdirektor Rudi Völler und Turnierdirektor Philipp Lahm in Berlin am Morgen bei Presseterminen auf das Großevent ein.

In Indian Wells startet das prestigeträchtige und topbesetzte erste Masters-Turnier des Jahres. Bei den Frauen will die frühere Weltranglistenerste Angelique Kerber nach ihrer Rückkehr aus langer Baby-Pause endlich in Schwung kommen, Auftaktgegnerin ist die Kroatin Petra Martic. Olympiasieger Alexander Zverev greift erst in der zweiten Runde ins Geschehen ein. Spielbeginn in Kalifornien ist um 19.00 Uhr MEZ.